Суперлига: Химик и Днепр добыли победы

Новости спорта:"Днепр" вышел на первое место в чемпионате Украины.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Химик" (Южный) обыграл дома "Харьковских Соколов" 90:66. "Днепр" победил "Одессу" 84:78.

"Химик" выиграл у дебютанта Суперлиги каждую из четырех четвертей и в итоге действующий чемпион победил с большой разницей - 90:66. Самый результативный игрок матча: Льюис Салливан (19) - "Химик".

В другом матче игрового дня "Одесса" проиграла дома "Днепру" 78:84.

Новый лидер в чемпионате - "Днепр" - 26 (14). На втором месте "Прометей" - 25 очков (15 матчей). "Химик" на третьем месте - 25 (15).

Напомним, после уверенной победы над "Прометеем", "Киев-Баскет" проиграл на своей площадке другой команде из лидирующей тройки - "Днепру" 81:86.