Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)

Новости спорта:Химик в результативном матче БК Днепр.

Сегодня, 11 января, на паркете в Южном чемпион страны местный Химик принимал лидера турнирной таблицы Днепр.

Хозяева уверенней начали матч и до средины второй четверти уверенно лидировали, держа дистанцию в плюс 10 баллов. Под конец первой половины Днепр проснулся и отрыв начать сокращаться. Как итог, всего лишь плюс один для Химика.

Во второй половине Днепр так и не нашел свою игру, отпустив хозяев в отрыв. Игроки Степановского справились с давлением и довели игру до логичной победы.

В составе "ежей" стоит выделить Салливана, набравшего 22 очка, и Марченко, который отметился 21 пунктом, забив при этом 5 из 5 трехочковых.

В гостей блистал новичок Таррел, на его счету 23 балла. На два меньше в соотечественника Дугата.