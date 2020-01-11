Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)

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16:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт ФБУ

Новости спорта:Химик в результативном матче БК Днепр.

Сегодня, 11 января, на паркете в Южном чемпион страны местный Химик принимал лидера турнирной таблицы Днепр.

Хозяева уверенней начали матч и до средины второй четверти уверенно лидировали, держа дистанцию в плюс 10 баллов. Под конец первой половины Днепр проснулся и отрыв начать сокращаться. Как итог, всего лишь плюс один для Химика.

Во второй половине Днепр так и не нашел свою игру, отпустив хозяев в отрыв. Игроки Степановского справились с давлением и довели игру до логичной победы.

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В составе "ежей" стоит выделить Салливана, набравшего 22 очка, и Марченко, который отметился 21 пунктом, забив при этом 5 из 5 трехочковых.

В гостей блистал новичок Таррел, на его счету 23 балла. На два меньше в соотечественника Дугата. 

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Суперлига, БК Днепр, БК Химик, ФБУ, Новости спорта, Новости баскетбола.
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