Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Лень результативно провел матч NBA против Бруклина (Видео)

Лень результативно провел матч NBA против Бруклина (Видео)
08:59 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против Бруклин Нетс набрал 10 очков.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против Бруклин Нетс набрал 10 очков.

Он вышел на площадку со скамейки запасных и суммарно отыграл чуть больше 16-ти минут, записав на свой счет также 4 подбора и одну передачу.

Атланта провалила первую четверть игры, после чего Бруклин не растерял свое преимущество и уверенно себя чувствовал по ходу всей дистанции матча.

Мавпы дома уверенно обыграли Николаев

Обзор матча:

Ястребы находятся на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующем матче Атланта сыграет 15 января против Финикс Санз.

НБА. Регулярный чемпионат

Бруклин Нетс (18-20) — Атланта Хокс (8-32) 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)

Бруклин: Ирвинг (21), Принс (14), ЛеВерт (13), Джордан (13), Харрис (11), Аллен (10 + 12 подборов)

Атланта: Реддиш (20), Бембри (12), Лэнь (10)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, БК Атланта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
02 Игрок сборной Украины привел свой клуб к победе в европейском чемпионате
03 Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера
04 Нападающий Ман Сити установил рекордное достижение
05 "Реал" обыграл "Атлетико" и стал обладателем Суперкубка Испании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь