Лень результативно провел матч NBA против Бруклина (Видео)

Новости спорта:Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против Бруклин Нетс набрал 10 очков.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против Бруклин Нетс набрал 10 очков.

Он вышел на площадку со скамейки запасных и суммарно отыграл чуть больше 16-ти минут, записав на свой счет также 4 подбора и одну передачу.

Атланта провалила первую четверть игры, после чего Бруклин не растерял свое преимущество и уверенно себя чувствовал по ходу всей дистанции матча.

Обзор матча:

Ястребы находятся на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующем матче Атланта сыграет 15 января против Финикс Санз.

НБА. Регулярный чемпионат

Бруклин Нетс (18-20) — Атланта Хокс (8-32) 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)

Бруклин: Ирвинг (21), Принс (14), ЛеВерт (13), Джордан (13), Харрис (11), Аллен (10 + 12 подборов)

Атланта: Реддиш (20), Бембри (12), Лэнь (10)