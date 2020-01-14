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Михайлюк набрал 13 очков в матче против Нью-Орлеана (Видео)

Михайлюк набрал 13 очков в матче против Нью-Орлеана (Видео)
07:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец вновь вышел со стартовых минут.

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 13 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Нью-Орлеан Пеликанс (110:117 ОТ).

Помимо набранных очков, в активе украинца также 2 подбора и 4 передачи. Он провел на паркете почти 35 минут, играя со старта.

Детройт отлично провел последнюю четверть основного времени матча (+13) и перевел игру в овертайме, однако в дополнительном времени победу все же удалось добыть Пеликанам.

Пистонз находятся на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующем матче им предстоит сыграть против Бостон Селтикс 16 января.

Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (14-27) — Нью-Орлеан Пеликанс (15-26) 110:117 ОТ (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15)

Д: Роуз (23), Вуд (18), Думбуя (16), Михайлюк (13 + 2 подбора + 4 передачи), Браун (12), Драммонд (11 + 10 подборов)

Н-О: Окафор (25 + 14 подборов), Мелли (20), Болл (17 + 12 подборов), Мур (16), Джексон (13), Харт (11)

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Святослав Михайлюк.
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