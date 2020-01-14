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Назван новый главный тренер Барселоны
Назван новый главный тренер Барселоны

Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
07:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Руководство каталонцев сменило главного тренера команды.

Официальный твиттер Барселоны сообщает, что клуб расторг контракт с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

Испанский специалист возглавил каталонцев в 2017 году. Во главе "блаугранас" он выиграл дважды Примеру, Кубок Испании-2017/18 и Суперкубок Испании-2018.

Новым главным тренером Барселоны назначен Кике Сетьен. Последним местом работы 61-летнего менеджера был Бетис, в котором он провел два года, покинув "вердибланкос" с конце прошлого сезона.

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Известно, что клуб заключил с новым наставником команды соглашение до 2022 года.

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ФК Барселона, Ла Лига, Примера, Кике Сетьен.
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