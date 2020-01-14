ФИБА назвала лучших баскетболисток Украины 3х3

Новости спорта:Балабан и Филевич являются лучшими украинскими баскетболистами 3х3 в рейтинге ФИБА.

Международная Федерация баскетбола (ФИБА) назвала сильнейших игроков 3х3 среди мужчин и женщин по странам на начало 2020 года.

Лучшими на начало года в Украине являются Евгений Балабан и Кристина Филевич. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Лауреаты определены по итогам соревнований в 2019 году.

Сейчас Кристина Филевич в составе женской национальной сборной Украины по баскетболу 3х3 отправилась в Беларусь, где в ходе подготовки к олимпийской квалификации сыграет на контрольном турнире.

В Беларуси украинская команда будет выступать двумя составами. В Минск отправились Анна Ольховик, Анна Рулевая, Кристина Филевич, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Вероника Любинец, Дарья Завидная, Дарья Дубнюк.

Квалификационный турнир Олимпиады-2020 состоится в Индии в марте. На групповом этапе олимпийской квалификации женская сборная Украины будет играть против Ирана, Японии, Туркменистана и Австралии.