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Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Барселона впервые за 17 лет уволила тренера по ходу сезона

Барселона впервые за 17 лет уволила тренера по ходу сезона
09:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Отставка Вальверде обновила неприятное достижение.

Барселона объявила о том, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде был уволен, а на его место пришел экс-менеджер Бетиса Кике Сетьен.

Примечательно, что каталонцы впервые за 17 лет отправили в отставку своего главного тренера по ходу сезона.

В 2003 году руководство клуба уволило Луи ван Гаала, так как "блаугранас" на тот момент отставали от первого места на 20 очков. Пришедший ему на замену Радимир Антич ситуацию не поправил — шестое место по итогу и 22 очка отставания до лидера.

Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Напомним, каталонцы идут на первом месте в Примере, опережая мадридский Реал по дополнительным показателям.

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ФК Барселона, Чемпионат Испании, Примера, Эрнесто Вальверде.
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