Барселона впервые за 17 лет уволила тренера по ходу сезона

Новости спорта:Отставка Вальверде обновила неприятное достижение.

Барселона объявила о том, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде был уволен, а на его место пришел экс-менеджер Бетиса Кике Сетьен.

Примечательно, что каталонцы впервые за 17 лет отправили в отставку своего главного тренера по ходу сезона.

В 2003 году руководство клуба уволило Луи ван Гаала, так как "блаугранас" на тот момент отставали от первого места на 20 очков. Пришедший ему на замену Радимир Антич ситуацию не поправил — шестое место по итогу и 22 очка отставания до лидера.

Напомним, каталонцы идут на первом месте в Примере, опережая мадридский Реал по дополнительным показателям.