Игрок Майами: Леброн - лучший игрок НБА

Новости спорта:Батлер подробно объяснил, почему считает Леброна лучшим игроком НБА.

Форвард клуба НБА «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал, почему считает лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим игроком лиги.

«Леброн остаётся лучшим универсальным игроком в лиге. Он буквально всё делает хорошо. Он умеет бросать, отдавать передачи, проходить под кольцо, защищаться. Нужно набрать очки? Леброн сделает это. Нужен подбор, перехват или блокшот? Леброн сделает это. Что угодно и когда угодно.

Если речь идёт о сочетании скорости и атлетизма, Леброн стоит на первом месте. Это один из самых динамичных игроков в истории.

Он может играть буквально на любой позиции и показывать высокий класс на каждой из них. Это делает его страшным соперником, поскольку менее высокие игроки не способны сдержать его, он просто превосходит их в мощи, а более высоким игрокам не хватает скорости, чтобы не пустить Леброна под кольцо», – приводит слова Батлера The Players’ Tribune.