Звезда Лейкерс получил обидную травму

Новости спорта:Рэджон Рондо пропустит до пяти дней из-за травмы пальца правой руки.

Защитник Лос-Анджелес Лейкерс Рэджон Рондо пропустит до пяти дней из-за травмы пальца правой руки, передает ESPN.

33-летний баскетболист повредился в матче против Оклахома Сити Тандер (125:110) на минувших выходных и пропустил сегодняшнюю игру с Кливленд Кавальерс (128:99).

В нынешнем сезоне Рондо сыграл в 27 матчах (в двух — со старта) и в среднем за встречу набирает по 7,6 очка при показателе в 5,4 передачи.

Рондо проводит второй сезон в майке Лейкерс после того, как минувшим летом подписал новый двухлетний контракт с франшизой.