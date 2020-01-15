Прометей прекратил сотрудничество со звездным легионером

Новости спорта:Рэнди Калпеппер покинул каменский Прометей по согласию сторон.

Разыгрывающий защитник Рэнди Калпеппер покинул каменский Прометей, сообщает журналист Александр Прошута в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 30-летний американец в среднем набирает 20 очков за матч в Суперлиге и является лидером команды. По информации журналиста, у игрока проблемы с дисциплиной.

Прометей будет искать замену Калпепперу на трансферном рынке. В конце декабря каменский клуб покинул лучший бомбардир прошлого сезона Малик Трент.

В данный момент Прометей находится на втором месте турнирной таблицы Суперлиги, проигрывая конкуренцию лишь Днепру.

В следующем матче команда 19 января примет дома Николаев.