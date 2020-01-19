Рекордная результативность Михайлюка в НБА (Видео)

Новости спорта:Святослав Михайлюк ударно провел матч против Атланты.

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк проводит свой самый успешный месяц в НБА. В рамках регулярного чемпионата он помог "Детройту" обыграть "Атланту" (136:103).

Михайлюк провел на паркете 29 минут и за это время набрал 25 очков (9-11 с игры, 5-7 трехочковые, 2-2 штрафные), сделал 2 подбора, 1 блок, 1 перехват и отдал 3 передачи. Это самый результативный матч в карьере украинца.

Отметим, что предыдущий матч Михайлюка также был рекордным, он набрал 21 балл в игре с "Бостоном".

"Детройт" с показателем 16-27 занимает 9-е место в турнирной таблице Востока НБА.

Другой украинец Алексей Лэнь участия в матче не принимал.