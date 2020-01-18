Красивые данки и напряженные эмоции: обзор матча Черкасские Мавпы - Днепр

Днепр на выезде сломил сопротивление Черкасских Мавп. После равной первой половины гости сумели добавить, а хозяева, наоборот, "поплыли". Как следствие, победа днепрян.