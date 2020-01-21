Лейкерс намерен ослабить Детройт Михайлюка

Лос-Анджелес Лейкерс и Филадельфия 76ерс заинтересованы в обмене защитника Детройт Пистонз Деррика Роуза, передает Yahoo Sports.
Роуза также хочет видеть в составе ряд неназванных команд, а его доступностью интересовались в Лос-Анджелес Клипперс.
31-летний Роуз имеет контракт до конца сезона 2020/21, по которому получит 7,6 миллиона долларов.
Деррик проводит первый сезон в майке Пистонз, в среднем набирая 18,3 очка за матч при показателе в 5,9 результативной передачи.
Сам Роуз не хочет покидать Детройт, где его могут сделать центром новой команды и зацепиться за плей-офф. Поршни имеют на две победы меньше идущих на восьмом месте Бруклин Нетс.