Лейкерс намерен ослабить Детройт Михайлюка

Новости спорта:Американский разыгрывающий Деррик Роуз может перебраться в Лейкерс.

Лос-Анджелес Лейкерс и Филадельфия 76ерс заинтересованы в обмене защитника Детройт Пистонз Деррика Роуза, передает Yahoo Sports.

Роуза также хочет видеть в составе ряд неназванных команд, а его доступностью интересовались в Лос-Анджелес Клипперс.

31-летний Роуз имеет контракт до конца сезона 2020/21, по которому получит 7,6 миллиона долларов.

Деррик проводит первый сезон в майке Пистонз, в среднем набирая 18,3 очка за матч при показателе в 5,9 результативной передачи.

Сам Роуз не хочет покидать Детройт, где его могут сделать центром новой команды и зацепиться за плей-офф. Поршни имеют на две победы меньше идущих на восьмом месте Бруклин Нетс.