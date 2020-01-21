Прометей подписал экс-лидера Киев-Баскета

Новости спорта:Моррис Крик прошел трай-аут в клубе из Каменского,

«Прометей» заключил полноценное соглашение до конца сезона с американским защитником Морисом Криком. Тот успешно прошел трай-аут в составе дебютанта Суперлиги.

За время пребывания в Каменском Крик сыграл в двух поединках. Сначала он набрал 29 очков против «Запорожья», став лучшим в матче. Затем набрал 14 очков против «Николаева».

В прошлом сезоне Крик выступал в составе «Киев-Баскета», с которым завоевал серебряные награды чемпионата Украины. В среднем за матч набирал 16,7 очка, 3,7 подбора, 3,6 передачи, 1,4 перехвата.

Ранее «Прометей» подписал другого экс-игрока «Киев-Баскета» Диона Эдвина. В «Прометее» оба этих игрока заменят Рэнди Калпеппера и Малика Трента, которые покинули клуб.