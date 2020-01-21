"Назад в будущее": яркое промо матча Звезд Суперлиги-2020 (Видео)

В субботу, 1 февраля, в Киеве пройдет Матч звезд Суперлиги-2020. По этому поводу ФБА опубликовала промо-ролик, созданный в стиле культового фильма Назад в будущее.