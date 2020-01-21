Крик стал полноценным игроком Прометея

Новости спорта:Американец остается в Камянском до конца сезона.

Экс-игрок Киев-Баскет Морис Крик подписал полноценный контракт с БК Прометей, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник присоединился к команде в конце прошлого года, согласившись на трай-аут (провести несколько матчей без полноценного соглашения).

После того, как игрок в двух поединка набирал в среднем 21,5 очка, клуб предложил ему новое соглашение.

"Морис Крик с его тремя трехочковыми подряд привел весь зал в экстаз! Как мы этого ждали! После игры встретился с Морисом поблагодарил его и дал команду подписать контракт, трай-аут закончен! Морис с нами!" - отметил президент Прометея Владимир Дубинский.

Напомним, что вскоре пройдет Матч Всех Звезд украинской Суперлиги.