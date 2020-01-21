Скачать
Вторник, 21.01.2020
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021

Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021
21:29 Сегодня Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новости спорта:Украинцы сыграют против Австрии и Венгрии.

Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу во главе с Айнарсом Багатскисом определился с расширенной заявкой команды на предстоящие матчи отбора на Евробаскет-2021, сообщает официальный сайт ФБУ. 

В список вошли 22 баскетболиста, 16 из них отправятся на финальный сбор в Киеве. В финальную заявку команды на первые матчи отбора попадут 12 игроков.

Расширенная заявка сборной Украины: 

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба — Прометей), Виталий Зотов (Николаев), Иссуф Санон, Максим Закурдаев (оба — Днепр), Александр Мишула (Меркезефенди, Турция), Кирилл Марченко (Химик), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Богдан Близнюк (Киев-Баскет)

Форварды: Иван Ткаченко, Александр Беликов (оба — Черкасские Мавпы), Павел Крутоус, Максим Пустозвонов, Сергей Павлов, Вячеслав Петров (все — Киев-Баскет), Артем Ковалев, Андрей Войналович (оба — Химик), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), Владимир Герун (Уникаха, Испания)

Центровые: Артем Пустовой (Барселона, Испания), Вячеслав Кравцов (Неофиникс, Япония), Владислав Коренюк (Киев-Баскет)

Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

Украина начнет отбор на Евробаскет-2021 на выезде матчем против Австрии 20 февраля. 23 февраля в Запорожье команда Багатскиса сыграет против Венгрии. Еще один соперник украинцев в группе — Словения.

По итогам отбора в финальную часть Евробаскета-2021 выйдут три лучшие команды из группы. Континентальное первенство пройдет в четырех странах — Чехии, Грузии, Германии и Италии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Баскетбол, ФБУ, Артем Пустовой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Промах года: Соль опозорился в матче Динамо (Видео)
02 Украинский тренер назвал команду с самым сильным составом в мире
03 Хорватский гигант зовет на бой Усика
04 Как строится новый Дворец спорта в Ровно
05 Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь