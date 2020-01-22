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Нью-Йорк передумал подписывать звезду Детройта

Нью-Йорк передумал подписывать звезду Детройта
10:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Нью-Йорк Никс не заинтересованы в обмене центрового Детройт Пистонз Андре Драммонда.

Нью-Йорк Никс не заинтересованы в обмене центрового Детройт Пистонз Андре Драммонда, сообщает New York Post.

Детройт готов пойти на обмен Драммонда, который летом получит статус свободного агента, но от сделки уже успели отказаться и в стане Атланта Хокс.

Как Никс, так и Хокс считают более уместным попытаться подписать Драммонда непосредственно во время рынка свободных агентов грядущим летом.

В нынешнем сезоне Драммонд в среднем за матч набирает 17,3 очка и совершает 15,7 подбора.

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Также сообщается, что Пистонз могут обменять другую свою звезду Деррика Роуза, в услугах которого заинтересованы Лос-Анджелес Лейкерс и Филадельфия 76ерс

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Андре Драммонд.
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