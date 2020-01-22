Нью-Йорк передумал подписывать звезду Детройта

Новости спорта:Нью-Йорк Никс не заинтересованы в обмене центрового Детройт Пистонз Андре Драммонда.

Нью-Йорк Никс не заинтересованы в обмене центрового Детройт Пистонз Андре Драммонда, сообщает New York Post.

Детройт готов пойти на обмен Драммонда, который летом получит статус свободного агента, но от сделки уже успели отказаться и в стане Атланта Хокс.

Как Никс, так и Хокс считают более уместным попытаться подписать Драммонда непосредственно во время рынка свободных агентов грядущим летом.

В нынешнем сезоне Драммонд в среднем за матч набирает 17,3 очка и совершает 15,7 подбора.

Также сообщается, что Пистонз могут обменять другую свою звезду Деррика Роуза, в услугах которого заинтересованы Лос-Анджелес Лейкерс и Филадельфия 76ерс