Михайлюк точнее бросает трехочковые, чем двухочковые

Украинский защитник «Детройта» Святослав Михайлюк занял третье место в лиге среди игроков, которые лучше бросают трехочковые, чем двухочковые. По сезону украинец реализует дальние с показателем 43.4%, тогда как двухочковые - 42.5%.

А лидером по этому показателю является Джей Джей Редик, процент трехочковых которого составляет 46.0%, а двухочковые 42.8%.

There are 5 players shooting better from three than from two this season (min 100 3PA)



JJ Redick

46.0 3P%

42.8 2P%



Marcus Morris

45.7 3P%

42.8 2P%



Svi Mykhailiuk

43.4 3P%

42.0 2P%



Kyle Korver

43.3 3P%

42.5 2P%



Devonte' Graham

38.6 3P%

36.1 2P%



(Submitted by @ManuelSalogni) pic.twitter.com/hnxXcLyixC

— StatMuse (@statmuse) January 21, 2020