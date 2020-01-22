Михайлюк рассказал о своих перспективах в НБА

Новости спорта:Святослав Михайлюк поделился ожиданиями от ближайших матчей Детройта.

Год назад Святослав Михайлюк в своем дебютном сезоне в НБА перед дедлайном на обмены перешел из Лейкерс в Детройт.

"НБА – это бизнес, и рано или поздно игроков меняют. Это часть НБА. Я должен продолжать делать свое дело и усердно работать. Надеюсь, я продолжу играть в Детройте.

Стараюсь показывать разноплановую игру в защите и в атаке. Проведя в лиге еще несколько лет, вы больше узнаете об игре и о том, как построена игра в защите по сравнению с игрой за колледж", - приводит слова Михайлюка Detroit Free Press.

Святослав Михайлюк в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 8,3 очка, 1,5 подбора и 1,7 передачи. В январе украинец приносит Детройту по 13,8 очка.