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Киев-Баскет досрочно пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА

Киев-Баскет досрочно пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА
21:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:Киев-Баскет на своей площадке разгромил Зволле.

Киев-Баскет обыграл в столичном Дворце спорта нидерландский Зволле в четвертом туре на втором этапе группового турнира Кубка Европы ФИБА.

Подопечные Айнарса Багатскиса легко разобрались с соперником - 89:76 и досрочно забронировали место в четвертьфинале турнира.

Украинские баскетболисты с первых секунд захватили инициативу - первые 10 минут Киев-Баскет выиграл со счетом 31:13. Дальше киевская команда уверенно держала преимущество, лишь в последнем периоде позволила сопернику немного приблизиться по очкам.

Самым результативным у киевлян стал форвард Хилл Киндал, в активе которого 18 очков.

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Киев-Баскет - Зволле — 89:76 (31:13, 17:21, 28:16. 13:26)

Киев-Баскет: Классен (6 + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата – 4 потери), Близнюк (6 + 7 передач), Пустозвонов (9), К. Хилл (18), Коренюк (17 + 7 подборов + 2 блок-шота) — старт; Заец, Кондраков (7), Крутоус (8), Павлов (8 + 6 подборов), Петров (10 + 6 подборов + 5 передач)

Зволле: Д. Ван Острум (11), М. Уокер (10), Дорси-Уокер (13), Далман (13), Херрази (4 + 7 подборов) — старт; ван Схайк, Арнинкхоф (3), Н. Ван Острум (2), Схилдер (7 + 5 передач), Де Пагтер (8 + 4 передачи), Блейкер (5)

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