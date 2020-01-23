Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто

Новости спорта:13 очков Михайлюка помогли Детройту уверенно победить Сакраменто.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 13 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Сакраменто Кингз (127:106).

Украинец появился на площадке со старта и провел в игре 29 минут. Два из трех бросков Михайлюка с дальней дистанции были точными

В нынешнем сезоне Святослав сыграл 29 матчей, в среднем за игру украинский защитник набирает 8,3 очка, совершает 1,5 подбора и отдает 1,7 передач.

Детройт занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче Пистонз сыграют с Мемфис Гризлис.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (17-28) — Сакраменто Кингз (15-29) 127:106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)

Пистонз: Вуд (23), Роуз (22 + 11 передач), Джексон (22), Гэллоуэй (14), Моррис (13 + 11 подборов), Михайлюк (13 + 3 подбора + 2 передачи + 1 блок-шот + 1 перехват + 1 потеря)

Кингз: Фокс (22), Богданович (19)