Лэнь набрал 7 очков: Атланта обыграла Клипперс (Видео)

Новости спорта:Атланта с Ленем обыграла Клипперс, Зайон не помог Пеликанс.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лэнь набрал семь очков в победном матче регулярного сезона НБА с Лос-Анджелес Клипперс (102:95).

Украинец суммарно провел не площадке 20 минут, выйдя со скамейки запасных, и записал себе в актив еще и семь подборов.

Отметим, что команды играли без своих лидеров: у Хокс пропускал матч Трей Янг, у Клипперс отсутствовали Кавай Леонард и Пол Джордж.

Напомним, что три предыдущих матча НБА Лэнь пропустил из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Алексей набирает в среднем 9 очков за игру при 5,8 подбора.

Атланта одержала 11ю победу в сезоне, но не покинула последнее место на Востоке. В следующем матче Ястребы сыграют с Оклахомой.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс (11-34) — Лос-Анджелес Клипперс (31-14) 102:95 (16:32, 25:28, 28:15, 33:20)

Хокс: Коллинз (33 + 16 подборов), Гудвин (19), Хьюртер (12), Лэнь (7 очков + 7 подборов + 1 перехват + 2 потери)

Клипперс: Харелл (30), Уильямс (18)