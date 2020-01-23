Суперлига Париматч: битва лидеров

Новости спорта:Анонс матчей украинской баскетбольной Суперлиги Париматч на эту неделю.

Как и ожидалось, «Днепр» на прошлой неделе воспользовался своей возможностью обойти «Прометей» в турнирной таблице и занять первое место. Правда, днепряне могли обеспечить себе больший отрыв от конкурента, но уступили «Киев-Баскет».

Теперь же «Днепр» ожидает домашняя встреча с «Прометеем», которая и даст ответ, кто же из лидеров Суперлиги Париматч сейчас сильнее. В этом сезоне команды встречались уже дважды, и каждая по одному разу выиграла. Причем в обоих случаях победа оставалась за гостями.

И поскольку кто-то из них в любом случае потеряет очки, это будет неплохим шансом для «Химика» подтянуться к первому месту. Чемпиону Украины для этого необходимо будет дома обыгрывать «Черкасских Мавп» и «Киев-Баскет». Оба соперник достаточно сильные и претендуют как минимум на призовые место регулярной части чемпионата. Так что перед «Химиком» стоит очень непростая задача.

Из других матчей недели в Суперлиге Париматч также стоит обратить внимание на «Днепр» - «Запорожье». Эта игра – традиционно одно из самых принципиальных противостояний чемпионата. Матч не зря носит статус дерби и команды каждый раз демонстрируют напряженную борьбу. Наверняка, и эта встреча не станет исключением.