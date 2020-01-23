Звезда НБА заявил, что мог бы играть вместе с Мбаппе и Неймаром

Игроки Милуоки посетили домашний стадион ПСЖ накануне своего матча с Шарлотт, который состоится в Париже.
Игроки побывали в раздевалке, а также вышли на стадион, где показали, на что способны с футбольным мячом.
Так, лидер команды Яннис Адетокунбо заявил, что мог бы оказаться в одной команде с Неймаром и Килианом Мбаппе, если бы его не выбрал баскетбол.
"Я выбрал баскетбол, а баскетбол выбрал меня. Но я мог бы находиться в этой раздевалке с Неймаром и Мбаппе, играли бы в Лиге чемпионов", - представил игрок.
Игроки Милуоки посетили домашний стадион ПСЖ накануне своего матча с Шарлотт, который состоится в Париже.