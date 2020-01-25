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Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины

Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины
07:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Баскетболисты "Прометея" из Каменского со счетом 97:94 (26:32, 27:23, 24:21, 20:18) одержали выездную победу над "Днепром" в центральном матче тура Суперлиги Украины.

Благодаря успеху в Днепре "Прометей" единолично возглавил турнирную таблицу национального первенства.

Результаты других поединков игрового дня:

"Химик" (Южный) - "Черкасские Мавпы" - 69:74 (13:13, 19:21, 15:18, 22:22)

БК "Одесса" - "Киев-Баскет" - 74:70 (14:12, 20:20, 22:24, 18:14)

"Харьковские Сололы" - БК "Запорожье" - 83:85 (18:22, 21:18, 23:17, 21:28).

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Турнирное положение: "Прометей" - 32 очка (после 19-ти матчей), "Днепр" - 31 (18), "Химик" - 29 (18), "Киев-Баскет" - 28 (17), "Черкасские Мавпы" - 28 (18), БК "Одесса" - 28 (18), БК "Запорожье" - 26 (19), "Николаев" - 23 (18), "Харьковские Соколы" - 21 (19).

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