Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины

Благодаря успеху в Днепре "Прометей" единолично возглавил турнирную таблицу национального первенства.
Результаты других поединков игрового дня:
"Химик" (Южный) - "Черкасские Мавпы" - 69:74 (13:13, 19:21, 15:18, 22:22)
БК "Одесса" - "Киев-Баскет" - 74:70 (14:12, 20:20, 22:24, 18:14)
"Харьковские Сололы" - БК "Запорожье" - 83:85 (18:22, 21:18, 23:17, 21:28).
Турнирное положение: "Прометей" - 32 очка (после 19-ти матчей), "Днепр" - 31 (18), "Химик" - 29 (18), "Киев-Баскет" - 28 (17), "Черкасские Мавпы" - 28 (18), БК "Одесса" - 28 (18), БК "Запорожье" - 26 (19), "Николаев" - 23 (18), "Харьковские Соколы" - 21 (19).