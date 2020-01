Лиллард повторил рекорд НБА 59-летней давности

Блэйзерс в домашнем матче проиграли Далласу (125:133), но Дамьен Лиллард снова был на высоте. После рекордного в карьере 61 очка в игре с Голден Стэйтом лидер Портленда набрал 47 баллов (16 из 28 с игры, 8 из 15 трехочковых, 7 из 7 с линии штрафных).

Лиллард стал первым игроком НБА за 69 лет, которому за два матча удалось собрать как минимум 108 очков, 16 подборов и 15 результативных передач.

Damian Lillard follows up his 61-PT, 10-REB, 7-AST performance with 47 PTS, 6 REB and 8 AST.



The only other player in @NBAHistory with at least 108 points, 16 rebounds and 15 assists over a two-game span is Elgin Baylor (Dec. 1961).#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/9NoLpQXHPC