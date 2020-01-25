Майкл Джордан сравнил себя и Леброна Джеймса

Новости спорта:Майкл Джордан посетил Париж, где состоялся первый в истории НБА поединок во Франции.

Легендарный баскетболист Майкл Джордан посетил Париж, где состоялся первый в истории НБА поединок во Франции.

Там он поделился своим мнением об игре своего соотечественника - 35-летнего Леброна Джеймса.

"Мы с Леброном играли в разные эпохи. Он один из лучших игроков в мире, если не лучший. Я знаю, что это естественная тенденция сравнивать эпохи, и это будет продолжаться.

Хочу чтобы вы знали - я его фанат. Думаю, что Джеймс еще поиграет несколько лет на высочайшем уровне", - цитирует Джордана The Sun.

Стоит отметить, что данный поединок помимо Джордана посетили и звездные футболисты французского ПСЖ.