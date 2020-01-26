В Атланте поведали, когда Лэнь вернеться на паркет

Новости спорта:Украинский баскетболист Алексей Лэнь выбыл на неопределенный срок в связи с травмой бедра.

Центровой Атланты Хокс Алексей Лэнь выбыл на неопределенный срок в связи с травмой бедра, сообщает ESPN.

Украинец точно не сыграет в ближайшем матче Ястребов против Вашингтона, который состоится в ночь с воскресенья на понедельник.

Лэнь травмировал бедро во вчерашней игре с Оклахомой, а ранее пропустил три матча Атланты из-за проблем со спиной.

В среднем в нынешнем сезоне украинский центровой набирает 8,9 очка за матч при показателе в 5,8 подбора.

Хокс занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.