В Атланте поведали, когда Лэнь вернеться на паркет

Центровой Атланты Хокс Алексей Лэнь выбыл на неопределенный срок в связи с травмой бедра, сообщает ESPN.
Украинец точно не сыграет в ближайшем матче Ястребов против Вашингтона, который состоится в ночь с воскресенья на понедельник.
Лэнь травмировал бедро во вчерашней игре с Оклахомой, а ранее пропустил три матча Атланты из-за проблем со спиной.
В среднем в нынешнем сезоне украинский центровой набирает 8,9 очка за матч при показателе в 5,8 подбора.
Хокс занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.