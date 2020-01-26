Михайлюк против Бруклина: все действия украинца в матче NBA (Видео)

В очередном поединке регулярного чемпионата против Бруклин Нетс Детрой Пистонс не сумели одержать победу, хотя Святослав Михайлюк показал достойную игру. На счету украинца 19 баллов, к которым он прибавил 5 подборов и 3 ассиста.