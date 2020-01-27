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Логотип НБА хотят изменить в честь погибшего Коби Брайанта (Фото)

Логотип НБА хотят изменить в честь погибшего Коби Брайанта (Фото)
18:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Болельщики хотят изменить логотип НБА в честь погибшего в авиакатастрофе Брайанта.

Болельщики собирают подписи за изменение логотипа регулярного чемпионата НБА в честь погибшего в авиакатастрофе легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Баскетбольные фаны желают, чтобы на логотипе НБА появился силуэт Коби Брайанта. Сейчас на нем изображен силуэт Джерри Уэста. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Баскетбольные болельщики опубликовали соответствующую петицию, которая уже набрала более 150 тысяч подписей.

Как сообщалось, 26 января легенда НБА Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью разбился в Лос Анджелесе в авиакатастрофе.

Двукратный олимпийский чемпион 41-летний баскетболист Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз принимал участие в Матче звезд НБА, из которых 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии.

Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)

На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы баскетболист выступал за “Лос-Анджелес Лейкерс”.

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости спорта, Новости баскетбола.
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