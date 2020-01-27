Гибель Брайанта: список всех жертв крушения вертолета

Новости спорта:Помимо баскетболиста и его дочери разбились еще семь человек.

Американские власти официально назвали всех жертв падения вертолета знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, случившегося накануне в пригороде Лос-Анджелеса.

Ранее уже сообщалось, что вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже занималась баскетболом.

В числе жертв авиакатастрофы также оказались партнеры по команде Джанны и их родители, направлявшиеся на вертолете на игру.

Список погибших: Коби Брайант (41 год), Джанна Брайант (13), Джон Алтобелли (56), Кери Алтобелли, Алисса Алтобелли, Сара Честер, Пэйтон Честер (13), Кристина Маузер и Ара Зобаян.

Алисса Алтобелли играла с дочкой Брайанта за одну команду. Бейсбольный тренер Джон Алтобелли и Кери Алтобелли были ее родителями.

Пэйтон Честер также была партнером Джанны Брайант по команде. Сара Честер - ее мать.

Кристина Маузер работала помощницей тренера в баскетбольной команде.

Ара Зобаян - пилот, управлявший разбившимся вертолетом. Его имя стало известно последним.

В воскресенье, 26 января, в Калифорнии потерпел крушение вертолет на борту которого среди 9 погибших оказался легенда НБА Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.