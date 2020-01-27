Коби Брайанта включат в Зал славы

Новости спорта:Коби Брайанта могут включить в Зал славы баскетбола в 2020 году.

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолёта 26 января, будет включён в Зал славы баскетбола в 2020 году, сообщил в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания. Вместе с Брайантом в Зал славы будут включены Тим Данкан и Кевин Гарнетт.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».