Усилий Михайлюка не хватило: Детройт обидно проиграл Кливленду (Видео)

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 13 очков в поединке регулярного чемпионата НБА против Кливленд Кавальерс (100:115).
Он провел на игровой площадке 26 минут, также записав на свой счет 2 подбора и 1 передачу.
Детройт позволил Кливленду уйти в отрыв во второй четверти матча и не смог наверстать упущенное.
Команда Михайлюка находится на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре подопечные Дуэйна Кейси сыграют 30 января с Бруклин Нетс.
Обзор матча:
НБА. Регулярный чемпионат
Детройт Пистонз (17-31) — Кливленд Кавальерс (13-34) 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)
Детройт: Джексон (16), Драммонд (15), Михайлюк (13 + 2 подбора + 1 передача), Гэллоуэй (11)
Кливленд: Секстон (23), Лав (20), Томпсон (17 + 11 подборов), Маккинни (15), Нэнс-младший (10)