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Усилий Михайлюка не хватило: Детройт обидно проиграл Кливленду (Видео)

Усилий Михайлюка не хватило: Детройт обидно проиграл Кливленду (Видео)
09:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжает выходить на площадку в составе Детройта.

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 13 очков в поединке регулярного чемпионата НБА против Кливленд Кавальерс (100:115).

Он провел на игровой площадке 26 минут, также записав на свой счет 2 подбора и 1 передачу.

Детройт позволил Кливленду уйти в отрыв во второй четверти матча и не смог наверстать упущенное.

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Команда Михайлюка находится на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре подопечные Дуэйна Кейси сыграют 30 января с Бруклин Нетс.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (17-31) — Кливленд Кавальерс (13-34) 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)

Детройт: Джексон (16), Драммонд (15), Михайлюк (13 + 2 подбора + 1 передача), Гэллоуэй (11)

Кливленд: Секстон (23), Лав (20), Томпсон (17 + 11 подборов), Маккинни (15), Нэнс-младший (10)

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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