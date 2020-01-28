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Лейкерс сделали первое заявление со дня гибели Брайанта

Лейкерс сделали первое заявление со дня гибели Брайанта
11:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Руководство клуба пообещало, что будет поддерживать семью легенды.

Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» сделал первое заявление со дни гибели экс-игрока команды Коби Брайанта, передает пресс-служба команды.

«Мы хотим поблагодарить всех вас за огромную поддержку и соболезнования. Мы продолжим поддерживать семью Брайантов и будем делиться большей информацией по мере ее появления».

До этого стало известно, что игра регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации НБА с «Клипперс» перенесена.

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Баскетболист разбился на личном вертолете 26 января в Калифорнии. Вместе с ним в транспортном средстве находилась его 13-летняя дочь и еще несколько человек.

Напомним, раннее стало известно, что болельщики хотят, чтобы логотип НБА изменили в память о Коби Брайанте.

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости баскетбола.
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