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На месте крушения вертолета Брайанта обнаружены тела только трех погибших

На месте крушения вертолета Брайанта обнаружены тела только трех погибших
17:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Есть ли среди них легендарный баскетболист - не сообщается.

Полиция пока не сумела найти все тела погибших в результате крушения вертолета, на борту которого находился баскетболист Коби Брайант.

Как сообщает TMZ, обнаружены тела только трех погибших из девяти. При этом, полиция не называет, чьи именно тела были найдены. В воскресенье поиски проходили до поздней ночи и были возобновлены в понедельник.

Полиция, которая продолжает поиски, попросила всех очевидцев трагедии предоставить любые фото или видеоматериалы, которые помогут в расследовании происшествия.

В воскресенье, 26 января, в Калифорнии потерпел крушение вертолет на борту которого среди 9 погибших оказался легенда НБА Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.

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Сообщается, что пилот вертолета предотвратил гибель людей на земле.

Спортсмены и клубы выразили соболезнования в связи с гибелью легенды НБА.

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости спорта.
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