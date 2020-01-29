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Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта

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Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
15:12 Сегодня Телеграф sport-express.ru

Новости спорта:Стали известны новые детали шокирующей авиакатастрофы в Калифорнии 26 января, в которой погиб легендарный баскетболист НБА Коби Брайант.

Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что вертолет, в котором погиб легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, столкнулся с холмом примерно в 6–9 метрах от его вершины.

Это говорит о том, что пилоту летательного средства практически удалось избежать столкновения и последующей аварии. Также Национальный совет сообщил, что в вертолете отсутствовали система предупреждения столкновения с наземными препятствиями, бортовой самописец и устройство записи переговоров в кабине пилота.

Федеральное управление гражданской авиации США дважды отклоняло рекомендации Национального совета по безопасности на транспорте об обязательном присутствии перечисленных устройств на борту каждого вертолета, перевозящего 6 и более пассажиров. В случае с данной аварией, наличие этих устройств могло бы значительно помочь расследованию обстоятельств случившегося.

Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

Ранее был опубликован полный список жертв катастрофы, которая унесла жизни девяти человек. Кроме Брайанта и его дочери на борту находились одноклубницы Джанны Марии – Алисса Альтобелли и Пейтон Честер, а также их родители Кери и Джон Альтобелли и Сара Честер, тренер команды Кристина Маузер и пилот Ара Зобайан.

В Сети появились страшные кадры с места катастрофы:

Фото: Twitter

Мощный взрыв и много дыма были запечатлены на видео:

Ранее художник написал портрет Брайанта баскетбольным щитом.

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