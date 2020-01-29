Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта

Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что вертолет, в котором погиб легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, столкнулся с холмом примерно в 6–9 метрах от его вершины.
Это говорит о том, что пилоту летательного средства практически удалось избежать столкновения и последующей аварии. Также Национальный совет сообщил, что в вертолете отсутствовали система предупреждения столкновения с наземными препятствиями, бортовой самописец и устройство записи переговоров в кабине пилота.
Федеральное управление гражданской авиации США дважды отклоняло рекомендации Национального совета по безопасности на транспорте об обязательном присутствии перечисленных устройств на борту каждого вертолета, перевозящего 6 и более пассажиров. В случае с данной аварией, наличие этих устройств могло бы значительно помочь расследованию обстоятельств случившегося.
В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.
Ранее был опубликован полный список жертв катастрофы, которая унесла жизни девяти человек. Кроме Брайанта и его дочери на борту находились одноклубницы Джанны Марии – Алисса Альтобелли и Пейтон Честер, а также их родители Кери и Джон Альтобелли и Сара Честер, тренер команды Кристина Маузер и пилот Ара Зобайан.
В Сети появились страшные кадры с места катастрофы:
Фото: Twitter
Мощный взрыв и много дыма были запечатлены на видео:
Ранее художник написал портрет Брайанта баскетбольным щитом.