Скачать
Среда, 29.01.2020
Шахтер потерпел первое поражение в 2020 году (Видео)
Шахтер потерпел первое поражение в 2020 году (Видео)
Итоги первого турецкого сбора Динамо (Видео)
Итоги первого турецкого сбора Динамо (Видео)
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Украинский супертяж отказался от Олимпиады

Украинский клуб занял второе место в рейтинге силы Кубка Европы ФИБА

Украинский клуб занял второе место в рейтинге силы Кубка Европы ФИБА
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Вице-чемпион Украины столичный баскетбольный клуб "Киев-Баскет" занял рекордное второе место в рейтинге силы Кубка Европы ФИБА.

"Киев-Баскет" в обновленном рейтинге силы накануне матчей второго раунда Кубка Европы уступает только турецкой "Каршияце", которая является потенциальным соперником киевлян по первому раунду плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"У "Киев-Баскета" напряженный график игр, в 2020 году команда уже сыграла восемь матчей... Киевляне одержали семь побед и остаются одной из двух команд Кубка Европы, которая не потерпела во втором раунде ни одного поражения. После четырех туров в первом раунде у "Киев-Баскета" было только две победы — они даже могли завершить свою еврокампанию еще в ноябре. А теперь этот коллектив является одним из претендентов на то, чтобы остаться в Кубке Европы до конца апреля", - отметили в пресс-службе Кубка Европы.

Сегодня, 29 января, киевские баскетболисты сыграют на выезде против венгерского "Кёрменда" и попробуют продлить свою победную серию во втором групповом раунде до пяти матчей.

Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)

Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Европы "Киев-Баскета" выиграл 5 из 6 матчей на выезде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, ФИБА, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, Кубок Европы ФИБА, Рейтинг силы Кубка Европы ФИБА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский супертяж отказался от Олимпиады
02 Боруссия Д установила ценник на Холанда
03 Полуфинал Кубка Английской лиги: Манчестерское дерби
04 Зидан рассказал, когда Лунин вернется в Реал
05 Трансфер Матвиенко в Арсенал: всплыли новые подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь