Украинский клуб занял второе место в рейтинге силы Кубка Европы ФИБА

Новости спорта:Вице-чемпион Украины столичный баскетбольный клуб "Киев-Баскет" занял рекордное второе место в рейтинге силы Кубка Европы ФИБА.

"Киев-Баскет" в обновленном рейтинге силы накануне матчей второго раунда Кубка Европы уступает только турецкой "Каршияце", которая является потенциальным соперником киевлян по первому раунду плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"У "Киев-Баскета" напряженный график игр, в 2020 году команда уже сыграла восемь матчей... Киевляне одержали семь побед и остаются одной из двух команд Кубка Европы, которая не потерпела во втором раунде ни одного поражения. После четырех туров в первом раунде у "Киев-Баскета" было только две победы — они даже могли завершить свою еврокампанию еще в ноябре. А теперь этот коллектив является одним из претендентов на то, чтобы остаться в Кубке Европы до конца апреля", - отметили в пресс-службе Кубка Европы.

Сегодня, 29 января, киевские баскетболисты сыграют на выезде против венгерского "Кёрменда" и попробуют продлить свою победную серию во втором групповом раунде до пяти матчей.

Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Европы "Киев-Баскета" выиграл 5 из 6 матчей на выезде.