Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением

Новости спорта:Трогательная речь вдовы легендарного баскетболиста.

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, сделала первое заявление от всей семьи по поводу гибели своего мужа и 13-летней дочери Джанны. Трогательную речь и слова благодарности Ванесса написала в своем Instagram.

«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Они нам определенно нужны. Мы полностью опустошены внезапной потерей моего мужа – удивительного отца наших детей; и моей прекрасной, милой Джанны – любящей, вдумчивой и замечательной дочери и замечательной сестры Натальи, Бьянки и Капри.Сейчас не хватает слов, чтобы описать нашу боль.

Мне приятно осознавать то, насколько Коби и Джиджи любят. Хотелось бы, чтобы они были здесь с нами навсегда. Они так рано ушли. Я не уверена, что наши жизни стоят за пределами сегодняшнего дня, и невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать жить. Наша любовь к ним бесконечна – и это, так сказать, неизмеримо. Я просто хотела бы обнять их, поцеловать. Пусть они будут здесь с нами навсегда».

Ванесса и Коби поженились в 2001 году. У них родились четыре дочери.

Коби Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе. На борту вместе с ними находились еще семь человек, никто не выжил.