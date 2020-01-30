Скачать
Четверг, 30.01.2020
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии

В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта

В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Регулярный чемпионат НБА не собирается менять логотип Лиги в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.

Лига не заинтересована в изменении нынешнего логотипа, несмотря на 2 миллиона собранных болельщиками подписей под соответствующей петицией. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

“По информации Yahoo Sports, Лига не заинтересована в изменении текущего лого. НБА не хочет чтобы логотип ассоциировался с конкретным игроком, поскольку за время развития Лиги на нее влияло большое количество выдающихся игроков”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, двукратный олимпийский чемпион 41-летний баскетболист Коби Брайант 26 января погиб в авиакатастрофе собственного вертолета вместе с дочерью Джианной и семью другими лицами на борту. Баскетбольные фаны хотели, чтобы на логотипе НБА появился силуэт Коби Брайанта. Соответствующая петиция только за первые несколько часов набрала более 150 000 подписей.

Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз принимал участие в Матче звезд НБА, из них 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей 20-летней карьеры он выступал за “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболисты Баварии подрались на тренировке
02 "Я выбираю мастерство": Паркер назвал фаворита боя Усик - Чисора
03 Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед: события полуфинала Кубка Лиги
04 На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
05 На матче Динамо - Ворскла впервые в УПЛ используют VAR
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь