В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта

Новости спорта:Регулярный чемпионат НБА не собирается менять логотип Лиги в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.

Лига не заинтересована в изменении нынешнего логотипа, несмотря на 2 миллиона собранных болельщиками подписей под соответствующей петицией. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

“По информации Yahoo Sports, Лига не заинтересована в изменении текущего лого. НБА не хочет чтобы логотип ассоциировался с конкретным игроком, поскольку за время развития Лиги на нее влияло большое количество выдающихся игроков”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, двукратный олимпийский чемпион 41-летний баскетболист Коби Брайант 26 января погиб в авиакатастрофе собственного вертолета вместе с дочерью Джианной и семью другими лицами на борту. Баскетбольные фаны хотели, чтобы на логотипе НБА появился силуэт Коби Брайанта. Соответствующая петиция только за первые несколько часов набрала более 150 000 подписей.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз принимал участие в Матче звезд НБА, из них 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей 20-летней карьеры он выступал за “Лос-Анджелес Лейкерс”.