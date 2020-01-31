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Стали известны резервисты Матча звезд НБА

Стали известны резервисты Матча звезд НБА
07:20 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:НБА объявила резервистов Матча звезд лиги.

В списке сразу шесть дебютантов. В Матче звезд впервые сыграют Джейсон Тэйтум, Бэм Адебайо, Домантас Сабонис, Донован Митчелл, Брэндон Ингрэм и Руди Гобер.

Восток: Джимми Батлер («Майами»), Кайл Лаури («Торонто»), Бен Симмонс («Филадельфия»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Джейсон Тэйтум («Бостон»), Бэм Адебайо («Майами»), Домантас Сабонис («Индиана»).

Запад: Крис Пол («Оклахома»), Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Донован Митчелл («Юта»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Никола Йокич («Денвер») и Руди Гобер («Юта»).

Ранее стали известны стартовые пятерки:

Пятерка Востока: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).

Пятерка Запада: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Ленард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

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Матч всех звезд 2020 состоится в Чикаго 16 февраля.

6 февраля капитаны – Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо – наберут из представленных игроков две команды.

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Баскетбол, НБА, Запад, Матч всех звезд, Влосток.
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