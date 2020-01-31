Скачать
Пятница, 31.01.2020
Астон Вилла установила уникальное достижение в футболе
Астон Вилла установила уникальное достижение в футболе
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии

Леброн Джеймс сделал татуировку в память о Коби Брайанте (Видео)

Леброн Джеймс сделал татуировку в память о Коби Брайанте (Видео)
08:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал новую татуировку, посвящённую погибшему Коби Брайанту.

Напомним, Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Теперь на левой ноге Леброна изображена змея. Напомним, у Брайанта было прозвище Чёрная Мамба — это ядовитая змея, распространённая в Африке.

Если у вас не отображается видео того, как Леброну делали татуировку, его можно посмотреть в «твиттере» пользователя Dan Duangdao.

Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Леброн Джеймс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир Кличко: Я применяю адреналин для собственных нужд
02 Тоттенхэм отпустил Роуза, у которого был конфликт с Моуринью
03 Украинский боксер Выхрист дебютирует в профи в феврале
04 Барселона перешагнула через Леганес на пути в 1/4 финала Кубка Испании
05 В Барселоне приняли решение касательно подписания нового форварда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь