Украинец Лэнь пропустил третий подряд матч НБА

Новости спорта:Тем временем, Хокс на своей площадке обыграли 76ерс.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лэнь пропустил третий подряд матч своей команды в регулярном чемпионате.

Украинец не выходил на площадку с 25 января, а Хокс с тех пор обыграли Вашингтон Уизардс и уступили Торонто Рэпторс. Сегодня команда оказалась сильнее Филадельфия 76ерс.

В сегодняшнем матче с Сиксерс (127:117) самым результативным игроком Атланты стал разыгрывающий Трэй Янг с 39 очками.

Хокс добыли 13-ю победу в текущем сезоне и остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс (13-36) — Филадельфия 76ерс (31-18) 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)

Хокс: Янг (39 + 18 передач), Коллинз (17 + 20 подборов), Хантер (15), Джонс (14), Картер (14), Хертер (12), Рэддиш (12)

76ерс: Симмонс (31), Милтон (27), Харрис (21), Эмбиид (21 + 14 подборов), Скотт (11)