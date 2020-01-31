Украинец Лэнь пропустил третий подряд матч НБА

Центровой Атланта Хокс Алексей Лэнь пропустил третий подряд матч своей команды в регулярном чемпионате.
Украинец не выходил на площадку с 25 января, а Хокс с тех пор обыграли Вашингтон Уизардс и уступили Торонто Рэпторс. Сегодня команда оказалась сильнее Филадельфия 76ерс.
В сегодняшнем матче с Сиксерс (127:117) самым результативным игроком Атланты стал разыгрывающий Трэй Янг с 39 очками.
Хокс добыли 13-ю победу в текущем сезоне и остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.
НБА. Регулярный чемпионат
Атланта Хокс (13-36) — Филадельфия 76ерс (31-18) 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)
Хокс: Янг (39 + 18 передач), Коллинз (17 + 20 подборов), Хантер (15), Джонс (14), Картер (14), Хертер (12), Рэддиш (12)
76ерс: Симмонс (31), Милтон (27), Харрис (21), Эмбиид (21 + 14 подборов), Скотт (11)