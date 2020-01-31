Дончич снова травмировался

Новости спорта:Дончич вывихнул голеностоп и не сыграет с «Хьюстоном».

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич вывихнул правую лодыжку на тренировке вчера, 30 января, вследствие чего вынужден пропустить матч регулярного чемпионата с «Хьюстон Рокетс», сообщает пресс-служба клуба.

«Лука подвернул правую лодыжку на тренировке. Сейчас он проходит процедуру лечения. Мы не знаем, в каком он будет состоянии. Надеемся, ничего серьёзного. Но пока не знаем», — сказал главный тренер «Далласа» Рик Карлайл.

В сезоне-2019/2020 20-летний словенский баскетболист уже пропускал матчи из-за аналогичной травмы. В текущем сезоне на счету «Маверикс» 47 матчей в рамках регулярного чемпионата НБА, в которых они одержали 29 побед и потерпели 18 поражений. Клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.