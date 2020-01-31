Украинец Михайлюк примет участие в звездном уик-энде НБА

Новости спорта:Украинец Святослав Михайлюк вошел в состав участников Матча восходящих звезд НБА.

Украинский баскетболист Детройт Пистонс Святослав Михайлюк примет участие в Матче восходящих звезд НБА, который пройдет уже в традиционном формате США против остального мира.

Михайлюк станет всего вторым в истории украинцем, который примет участие в звездном уик-энде НБА - ранее в таком мероприятии участвовал Виталий Потапенко, который также сыграл в Матче восходящих звезд НБА в 1997 году.

В нынешнем сезоне Михайлюк сыграл в 44 матчах Детройта, в которых проводит на площадке в среднем по 21.8 минуты, набирая 8.7 очка, делая 1.6 подбора и 1.6 передачи при 43% реализации трехочковых бросков.

Матч восходящих звезд состоится в пятницу, 14 февраля. Стартовые пятерки будут выбраны позже.