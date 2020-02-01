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Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант

Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант
20:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Леброн сыграл в матче с «Портлендом» в кроссовках, сделанных в память о Брайанте.

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» сыграл в кроссовках Nike Kobe 5 Protro Big Scene, сделанных в память о Коби Брайанте. Эти кроссовки поступят в продажу только 5 февраля 2020 года.

Напомним, Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

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Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Леброн Джеймс.
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