Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант

Новости спорта:Леброн сыграл в матче с «Портлендом» в кроссовках, сделанных в память о Брайанте.

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» сыграл в кроссовках Nike Kobe 5 Protro Big Scene, сделанных в память о Коби Брайанте. Эти кроссовки поступят в продажу только 5 февраля 2020 года.

Напомним, Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

.@KingJames switches to the Nike Kobe 5 Protro “Big Stage” pic.twitter.com/z2yChO4FxP — B/R Kicks (@brkicks) February 1, 2020

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».