Когда Карри сможет сыграть в матче NBA

Новости спорта:Звездный баскетболист восстанавливается от перелома руки.

Разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорс Стеф Карри продолжает восстановление после перелома руки и не сможет сыграть в феврале, сообщает The Athletic.

По информации издания, все 11 матчей Воинов, которые они проведут по графику в феврале, пройдут без звезды команды.

Напомним, что в конце октября прошлого года Карри сломал руку в матче регулярного чемпионата и перенес операцию. Сообщалось, что Стефен пропустит не меньше трех месяцев.

В четырех стартовых матчах нового сезона Карри набирал по 20,3 очка за игру.

На данный момент Голден Стэйт замыкает турнирную таблицу Западной конференции, добыв лишь 11 побед при 39 поражениях.