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Михайлюк помог Детройту одолеть Денвер, набрав 13 очков (Видео)

Михайлюк помог Детройту одолеть Денвер, набрав 13 очков (Видео)
11:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский защитник Детройта Святослав Михайлюк помог своей команде обыграть Денвер.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк помог своей команде обыграть Денвер Наггетс (128:123). 

Украинец провел на площадке больше 35 минут, за это время набрав 13 очков при четырех результативных передачах. Один из шести дальних бросков Святослава оказался точным.

В заключительной четверти команды не отпускали друг друга на расстояние больше пяти очков. В концовке Пистонз удалось перевести поединок в овертайм, где команда оторвалась от оппонента на пять очков.

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Из-за пахового повреждения не смог завершить матч разыгрывающий Детройта Деррик Роуз.

После сегодняшней победы Пистонз занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (18-33) — Денвер Наггетс (34-16) 128:123 (30:44, 38:21, 22:24, 21:22, 17:12 ОТ)

Пистонз: Драммонд (21 + 17 подборов), Джексон (20), Браун (19 + 10 подборов), Думбуя (17), Снелл (13), Михайлюк (13), Вуд (11)

Наггетс: Йокич (39 + 10 подборов + 11 передач), Бартон (20), Моррис (19), Грант (14), Бизли (12) 

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк, БК Денвер Наггетс, БК Детройт Пистонз.
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