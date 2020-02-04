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Лень пропустил очередной матч NBA: как сыграла Атланта (Видео)

Лень пропустил очередной матч NBA: как сыграла Атланта (Видео)
08:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Алексей Лень пропустил пятый матч регулярного чемпионата НБА подряд из-за травмы бедра.

Центровой Атланты Хокс Алексей Лень пропустил пятый матч регулярного чемпионата НБА подряд из-за травмы бедра.

Без украинца Атланта на своей площадке проиграла Бостон Селтикс (115:123), потерпев второе поражение кряду.

В последний раз Лэнь играл 25 января в матче против Оклахомы Тандер. В этом сезоне Алексей набирает 8,7 очка и совершает 5,8 подбора в среднем за игру.

Атланта по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Михайлюк может покинуть Детройт

Сегодня стало известно, что травмировал бедро и защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк. Украинец пропустил матч против Мемфис Гризлис.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс (13-38) — Бостон Селтикс (34-15) 115:123 (34:28, 28:32, 22:35, 31:28)

Хокс: Янг (34), Хьюртер (23), Коллинз (22 + 11 подборов)

Селтикс: Тейтум (28), Хэйуорд (24), Браун (21)

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Баскетбол, НБА, БК Атланта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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