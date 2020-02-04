Новая звезда: Лиллард установил очередной невероятный рекорд в НБА

Новости спорта:

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард 2 февраля 2020 года помог команде победить в матче регулярного чемпионата с "Ютой Джаз", собрав дабл-дабл из 51 очка и 12 передач.

Лиллард стал первым игроком в истории НБА, кто шесть матчей подряд набирает более 45 очков и отдаёт более 10 результативных передач за игру.

Лиллард, шестой номер драфта НБА 2012 года, проводит восьмой сезон в составе "Портленда".

В сезоне-2019/2020 "Трэйл Блэйзерс" провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 22 победы и потерпев 27 поражений. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В последних шести встречах "Портленд" выиграл пять раз.